Turchia, scoperto un antico mosaico che recita: "Siate felici, godetevi la vita"

Un mosaico greco di 2400 anni fa è stato scoperto nella provincia di Hatay, in Turchia , al confine con la Siria. Il reperto mostra uno scheletro sdraiato con a fianco una brocca di vino e un pezzo di pane, e recita: " Siate felici, godetevi la vita ". Poiché è stata trovata sulla piastrella di un pavimento, si pensa che l'opera d'arte sia stata una delle tante decorazioni presenti in una sala da pranzo di una casa abitata da una famiglia di alto livello sociale.

L'antico mosaico di Antiochia: "Siate felici, godetevi la vita" 1 di 2 Twitter Twitter L'antico mosaico di Antiochia: "Siate felici, godetevi la vita" Foto dal profilo Twitter di Gareth Harney (@OptimoPrincipi) 2 di 2 Twitter Twitter L'antico mosaico di Antiochia: "Siate felici, godetevi la vita" Foto dal profilo Twitter di Gareth Harney (@OptimoPrincipi) leggi dopo slideshow

Il mosaico è stato rinvenuto in un'area già sottoposta a scavi dal 2012, quando si è deciso di costruire una funivia nella zona vicino alla città turca di Antiochia. Dunque, come confermato da Demet Kara - archeologa del Museo Archeologico di Hatay - l'opera d'arte apparteneva proprio all'antica e assai nota città greco-romana. Inoltre, l'opera d'arte - con annesso messaggio - potrebbe essere unica nel suo genere: Kara spiega infatti come vi sia un mosaico simile in Italia, ma quello turco è più completo ed esauriente.