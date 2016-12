Titoli internazionali e premiere mondiali, è la quarta edizione del Milano Design Film Festival

Titoli internazionali, premiere mondiali e numerose prime europee e italiane: è il programma della quarta edizione del Milano Design Film Festival , dal 6 al 9 ottobre all'Anteo spazio cinema, nell'ambito della "Fall design week" promossa dal Comune di Milano. La kermesse, come ha sintetizzato l'assessore Cristina Tajani, "si pone come luogo di connessione tra il mondo del design e della creatività , che grazie ai suoi nuovi linguaggi narrativi e visivi permette di confrontarsi con ciò che c'è di più innovativo nei processi e nelle modalità comunicative del design e dell'architettura".

"Vogliamo, attraverso il cinema, rendere il design e l'architettura accessibile a tutti", hanno spiegato le curatrici della kermesse, Silvia Robertazzi e Antonella Dedini. Dal Brasile la storia umana e artistica dei fratelli Campana - Tra le pellicole presenti all'interno della rassegna quelle dedicate a Rem Koolhaas (REM di Tomas Koolhaas, 2016) e ai fratelli Campana (The Campana Brothers by Fernando and Humberto di Gabriela Bernd, 2016). La prima è un'inedita confessione fatta al figlio dall'architetto e teorico olandese (Pritzker Prize 2000), mentre la seconda è la ricostruzione del percorso umano e artistico dei due fratelli e designer brasiliani Humberto e Fernando Campana.

Molte le collaborazioni messe in campo anche per questa quarta edizione. All'insegna del connubio tra carta e video, la partnership con il mensile Icon Design, che alla kermesse ha voluto essere presente portando un film dedicato a Uli Sigg, considerato il maggior collezionista di arte cinese.

Molteni: "Con Jean Nouvel portiamo al Mdff un'icona del nostro tempo" - "L'arte cinematografica può accendere le luci in maniera innovativa sul mondo del design: per questo fin dalla sua nascita sosteniamo il progetto di Milano Design Film Festival", ha raccontato Giulia Molteni, Head of Marketing and Communication di Molteni, annunciando il film dedicato a Jean Nouvel che l'azienda ha voluto portare al Mdff. "Jean Nouvel è uno dei più prestigiosi architetti di oggi, capace di creare alcuni dei pezzi di arredamento divenuti icona del nostro tempo".