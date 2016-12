Spazio casa in mostra ad Expo: la bellezza dell'abitare in mille foto

10:35 - Dal cibo alla casa il passo è breve. Se il tema di Expo è "Nutrire il pianeta", il cuore dell'evento, Palazzo Italia, dedica uno spazio all' "abitare", creando un percorso sulla casa e sul "sentirsi a casa". Nutrire, vivere, abitare: ecco la catena che porta all'esposizione firmata Gewiss nel cuore dell'evento, Palazzo Italia.

Dove l'azienda tutta italiana che produce e distribuisce nel mondo intero prodotti e servizi legati alla casa "tecnologica", a sicurezza, energia e illuminazione, presenta la sua iniziativa. Si tratta di una mostra dal titolo "Feeling at home", in cui ritratti, foto, immagini raccontano il "sentirsi a casa" nei continenti, nelle culture, nelle epoche più diverse.



Abitare da un continente all'altro - L'abitare viene declinato in tutte le sue sfumature in diversi personaggi ritratti davanti alle loro case, dal nord al sud del pianeta. Esquimesi ed europei, africani e asiatici esprimono tutti quanti, nei pressi delle loro abitazioni, la stessa sensazione di amore, sicurezza, calore. Insomma, si tratta di un itinerario negli angoli più diversi del mondo per esprimere la bellezza del vivere la propria casa, la propria dimensione domestica e familiare, che sintetizza ciò che di più caldo e intimo ciascuno di noi ha nella sua esistenza.



Una mostra da arricchire - Gewiss ha voluto dedicare spazio e attenzione, nella sua mostra, anche a oggetti e dispositivi che ci fanno compagnia tra le mura di casa: i sistemi per controllare luci, tapparelle, temperatura. Ma anche i dispositivi touch del sistema domotico dell'azienda progettati per migliorare l'abitabilità di ogni casa in funzione di chi la vive. La mostra allestita sarà in continua evoluzione: i visitatori sono infatti chiamati a dire la loro sul tema della rassegna scrivendo su alcune cartoline cosa significa per loro "sentirsi a casa". Un grande pannello-bacheca raccoglierà tutti i messaggi.