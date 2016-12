Ceramiche, mosaici e acqueforti

All'inaugurazione presenti il Soprintendente Arch., il Prefetto di Milano Dott.e numerose personalità del mondo della cultura da, della moda comedell'informazione da, dello spettacolo...Certamente scommettere sull'apertura di un spazio- osserva Vittorio Sgarb"Sgarbi è riuscito a trascinarmi in questa mostra, che non volevo fare, ma ha un potere convulsivo, cui non si riesce a sfuggire".Perun solo rimpianto quello di non essere riuscito a sciare quest'anno per un raffreddore. Dorfles, classe 1910, riesce a coinvolgere non solo con il suo humor ma con opere gioiose e fresche, con la capacità di volere misurarsi anche con la ceramica come se il tempo fosse un'unità che non lo riguarda. Progetti per il futuro?I piatti di ceramica sono stati realizzati presso il Laboratorio Ernan Design di Canepa e Pacetti, Albisola Superiore (SV); i mosaici presso il Laboratorio Matteo Berté, Milano e le acqueforti presso il Laboratorio di Attilio Piferi di Cantù (CO). L'organizzazione è di Promoter Arte di Salvo Nugnes , che ha curato anche Spoleto Arte.

foto Gianni Marussi

nasce a Trieste il 12 aprile 1910. Dopo una laurea in medicina, con specializzazione in psichiatria, rimasta nel cassetto, diventa, negli anni, critico e filosofo d’arte oltre che professore universitario di estetica.Ha insegnato nelle Università di Milano, di Firenze, di Cagliari e di Trieste; numerose lein istituzioni e accademie nazionali e internazionali. Segue con passione la storia e l’evoluzione dell’arte non solo come critico e studioso, ma anche come attore e protagonista. È intensa, originale e prolifica la sua produzione pittorica. Dorfles è interessato e attratto sia dall’aspetto conoscitivo e intellettuale dell’arte, sia da quello pragmatico, materico e operativo. Nel corso della sua lunga carriera rivede, mutando anche radicalmente, i riferimenti stilistici e i presupposti teorici a cui le sue opere si ispirano.Dipinge sia per divertimento personale sia per sperimentare nuove e audaci soluzioni formali.Nel 1948 fonda – con- il Movimento Arte Concreta (MAC) che promuove l’arte non figurativa. Il MAC sostiene un astrattismo concreto e geometrico, svincolato da qualsiasi tensione imitativa e lontano da ogni finalità lirica.Tra la fine degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta partecipa a numerose mostre del MAC, in Italia e all’estero. Espone nel 1949 alla Libreria Salto di Milano. Dal 1950 partecipa a parecchie collettive, tra cui la mostra del 1951 alla Galleria Bompiani di Milano, l’esposizione itinerante in Cile e Argentina del 1952 e la grande mostra, svoltasi nel 1955 alla Galleria del Fiore di Milano. Nel dicembre del 2011 espone al Museo di Arte Moderna e Contemporanea (Mart) di Rovereto.Energico, instancabile scrittore e saggista, scrive oltre 30 volumi. Usa un linguaggio semplice e immediato: sostiene che l’uso di parole altisonanti e criptiche, da parte di molti intellettuali, è sintomo di mancanza di chiarezza e di idee.Tra le sue opere(1959),(1965),(1970),(1972),(2006),(2008),(2009) e(2009). Sempre nel 2009 pubblica. Nel marzo del 2010 pubblicaIn questo scritto Dorfles confessa, con sottile ironia, la sua inconciliabilità con la contemporaneità, pervasa dall’iperconsumismo, che beffeggia e che critica in modo sarcastico. Numerose le monografie tra cui quelle su Bosch, Dürer, Feininger, Wols, Scialoja. Pubblica due volumi dedicati all’architettura:(1951) e(1956). Nel 1963 il suo famoso saggio:Collabora a diverse testate tra cui Le Arti. Nel 1995 partecipa alla stesura del, presentato ad Acquasanta in provincia di Genova. Dorfles sostiene la natura artistica dell’editoria di qualità e il ruolo del lettore come artista. Nel settembre del 2010, Comunicarte Edizioni pubblicaattraverso la quale Dorfles ripercorre la sua lunga e intensa vita, ricordando alcuni incontri d’eccezione: da Italo Svevo a Andy Warhol, da Leo Castelli a Leonor Fini.Numerose la onorificenze ricevute tra cui ilassegnato dall’Associazione per il Design Industriale (ADI), laÈ stato insignito dell’dalla città di Milano, deldi Genova e deldi Trieste. Nell’aprile 2007, l’Università di Palermo, gli conferisce la laureain Architettura. È Accademico Onorario di Brera, membro dell’Accademia del Disegno di Città del Messico,della World Academy of Art and Science, Dottoredel Politecnico di Milano e dell’Università Autonoma di Città del Messico.