Nell'esibizione, curata da Silvia Burini, Giuseppe Barbieri, Anna Frants, Elena Gubanova con l'assistenza di Angela Bianco, Alessia Cavallaro, Varvara Egorova, le nuove tecnologie e i vecchi media creano uno spazio dove il territorio personale delle opere non è delimitato, ma si uniscono e influenzano a vicenda, creando nuovi "frutti ibridi" della percezione dell'arte.



Cyberspazi strutturati, riflessioni post-sovietiche, ibridi tra geometria e classici, arte e vita – tutta questa diversità di oggetti presentata dagli artisti suggerisce come questo tema fosse rilevante 5,000 anni fa esattamente come ora. Nel mondo moderno, la nozione di “ibrido” è diventata una componente inalienabile della vita quotidiana. Sono ibridi meccanismi, computer, prodotti, vestiti, metodi di educazione, spazi, corpi, linguaggi, finanche strumenti di guerra. Etimologicamente il termine greco Hybris, da cui deriva la locuzione latina Hybridus, significa peccato e tracotanza, hubris.



I primi filosofi greci vedevano l'uomo e la natura come un'entità unica. Il distacco da quest'ultima era accompagnato da orgoglio e audacia (hybris), che provocavano caos e distruzione. Un tale comportamento degli uomini (Icaro, Fetonte, Aiace) è descritto nella mitologia greca come una costante tensione dell'umanità verso una dimensione superiore, implacabilmente punita dagli dèi. Se consideriamo la moderna “rivoluzione tecnologica” sotto questa ottica, allora lo sforzo delle persone per conquistare il mondo a ogni costo e creare delle protesi-ibrido per la propria vita quotidiana è, a tutti gli effetti, l'hybris moderna.



Tuttavia nell'arte contemporanea questo sforzo funziona bene, spazzando via il cliché della "vile ordinarietà" del mondo. La ribellione, la protesta e l'audacia ci riportano al fronteggiarsi di ordine e caos; ci piazzano implacabilmente davanti lo specchio della nostra identità. Sembra che gli artisti, in modo molto più radicale rispetto a chiunque altro, ci offrano una giustapposizione e uno scambio con la "alterità" che si introduce nelle nostre vite quotidiane. Cosa ci riserva un futuro in cui le macchine venissero come estensione della specie umana? Cosa succederebbe se le tecnologie non avessero più bisogno dell'uomo?



La natura dinamica della cultura è il risultato della coesistenza di diversi linguaggi in uno spazio culturale comune: più affollato e saturato è lo spazio culturale, più sarà complesso il sistema originato da esso e di conseguenza accurata la sua rappresentazione del mondo che ci circonda.



Informazioni utili per Hybris, Ibridi e mostri nell'arte contemporanea:

Ca' Foscari Zattere, Cultural Flow Zone, Zattere, Dorsoduro 1392, 30123 Venezia

Fermata dei mezzi pubblici: Zattere

Data: visitabile fino al 28 giugno 2017

Orari: MAR-SAB 10-19 | DOM 15-20