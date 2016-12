Erica Jong: "La scopata senza cerniere? Non l'ho mai fatta"

Newyorkese, classe 1942, autrice, oltre che del manuale cult di una generazione, 27 milioni di copie vendute, anche di altri 25 libri Erica Jong è diventata un'icona della liberazione delle donne e della sessualità femminile, profetessa dell'eros, o come dice lei "allegra puttana" per aver diffuso il concept stranoto della "scopata senza cerniere". Ma c'è dell'altro, c'è sempre stato dell'altro. C'è il suo amore per la poesia, per la vita, ma soprattutto il suo forte impegno sociale...





In molti definiscono i suoi libri "erotici"...

Ho sempre scritto per la libertà delle donne e degli uomini, di entrambi, il mio obiettivo è sempre stato quello di cambiare il mondo, perché fosse più equo. Se le donne vengono imprigionate, lo saranno anche i bambini e gli uomini. Hillary Clinton a Pechino ha avuto modo di dichiarare 'i diritti delle donne, sono i diritti degli esseri umani', questo è qualcosa di ovvio per me. Bisogna garantire la libertà di espressione, di usare i propri talenti, le proprie capacità, i doni che abbiamo ricevuto come essere umani. Se tutti fossero veramente liberi di esprimere il proprio talento, sarebbe un mondo migliore.



In "Donna felicemente sposta cerca uomo felicemente sposato" la protagonista, Vanessa Wonderman, è una donna che sta invecchiando e improvvisamente si rende conto che la vita è più complessa di quanto non avesse pensato prima. Di mestiere ha fatto l'attrice "e se non sei bella e soprattutto se hai più di 60 anni in questo settore non trovi più lavoro", racconta la Jong. I suoi genitori stanno morendo, il marito è più vecchio di lei di 25 anni e l'amata figlia è incinta. Insomma ci vuole qualcosa per dare una scossa ad una vita, che comincia a farle paura. La mancanza di sesso le sembra il punto di partenza giusto per colmare le lacune e allora ecco che le balena l'idea di mettere un annuncio su un sito di incontri "Zippless.com", guarda caso "Senza cerniera"... A consigliarla l'amica e confidente, oltre che il suo alter ego Isadora WIng, eroina di "Paura di volare"...



Come è nato questo libro?

A scriverlo ci ho messo 9 anni, tantissimo, ma mia figlia ha avuto tre figli, i miei genitori erano molto anziani (mia madre è morta a 101 anni) è morto il mio cane, mio marito ci è andato vicino (anche se abbiamo la stessa età e non come nel nuovo romanzo), sono stata occupata a vivere. Non si può spegnere la vita per scrivere, perché se lo si fa di cosa si scrive?



Nel libro c'è un po' di tutto, c'è sesso, anche se un sesso diverso da quello di "Paura di volare", e c'è il terrore della morte, la paura di invecchiare, di non essere più belle, ammirate, desiderate... Cosa significa essere una donna over sixty nella nostra società, diventare vecchi, trasgredire?

Oggi la trasgressione è rappresentata dalla mortalità, abbiamo paura di guardare alla fine della nostra vita, ma oggi viviamo il doppio di quanto vivessero i nostri bisnonni, e cosa ne facciamo di questa lunga vita, nessuno ne parla, dobbiamo tutti guardare uno schermo di pc? Dobbiamo trovare una passione ed esercitarla, che sia la musica, la pittura, la cucina, l'insegnamento, più si invecchia e più si desidera dare qualcosa alle nuove generazioni, è questa è una bellissima idea su come trascorrere il nostro tempo...







Erica Jong

Donna felicemente sposata cerca uomo felicemente sposato

274 pagine

Edizione Bompiani

Euro 18.50