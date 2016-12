Elena Ferrante "si rivela" su Twitter: "Sono la traduttrice Anita Raja", ma la casa editrice nega

"Ritengo volgare e pericoloso il modo in cui si è voluti arrivare a pretendere di svelare un'identità violando privacy e regole. Ma pazienza", ha detto la scrittrice dopo l'inchiesta sulla sua identità condotta in Italia dal giornalista italiano Claudio Gatti sul "Sole 24 Ore", e uscita in simultanea negli Usa su "New York Review of Books", in Germania sulla "Frankfurter Allgemeine" e in Francia su "Mediapost".



L'indagine si è basata sull'analisi degli improvvisi guadagni della Raja, ufficialmente traduttrice dal tedesco freelance per Edizioni E/O. In pochi anni i diritti versati dalla casa editrice sono cresciuti del 150 per cento in maniera apparentemente inspiegabile. In concomitanza con la pubblicazione dei vari titoli a firma Elena Ferrante e dei diritti per la trasposizione cinematografica, la Raja avrebbe acquistato poi diversi immobili.



Il giallo sulla vera identità della scrittrice è iniziato nel 1992, anno in cui comparve il suo primo romanzo, "L’amore molesto". Il caso si è di nuovo aperto dopo il boom editoriale de "L’amica geniale" e dei tre romanzi seguenti – "Storia del nuovo cognome", "Storia di chi fugge e di chi resta", "Storia della bambina perduta" -. Tutti i suoi titoli hanno venduto centinaia di migliaia di copie sia in Italia sia all'estero, in particolare negli Stati Uniti e in Francia.



Nel corso degli anni allo pseudonimo letterario sono state date differenti identità, da quella di Marcella Marmo, professoressa di Storia contemporanea all’università di Napoli Federico II, a quella dello stesso marito della Raja, Domenico Starnone, dal critico Goffredo Fofi ai fondatori di E/O Sandro Ferri e Sandra Ozzola.