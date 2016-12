Pink Floyd, il racconto di un mito

Non se ne parla mai abbastanza, o meglio non si è mai sazi al punto di non volerne più sentire parlare. I Pink Floyd sono così: fuori dal tempo, per questo inesauribili. Ecco perché Glenn Povey, il fondatore di “Brain Damage”, magazine leggendario interamente dedicato alla storica band, ha deciso di raccogliere le vicende, i segreti e i retroscena in un libro imperdibile: Pink Floyd, pubblicato da 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore.

Un volume di 65 pagine con 150 illustrazioni a colori e in bianco e nero che ripercorre le tappe di di una pietra miliare della storia della musica, il racconto di un mito spettacolare e senza limiti. Con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo e più di 40 anni di carriera alle spalle, i Pink Floyd mantengono tuttora la loro immensa popolarità, continuando a stregare orde di fan in tutto il mondo e di ogni generazione.

Dal debutto travolgente al declino, dalle biografie dei protagonisti alla critica discografica, il volume ripercorre la carriera e i successi senza tempo della band narrati con lo stesso stile psichedelico e sperimentale su cui i Pink Floyd hanno costruito la loro rivoluzione musicale. C'è davvero di tutto: fotografie inedite, resoconti degli indimenticabili concerti dal vivo e preziosi memorabilia (da accurate riproduzioni di manifesti a locandine, programmi, e biglietti dei concerti) che testimoniano e ripercorrono nel dettaglio l’affascinante storia e l’intera discografia della band inglese.

Insomma, la summa di una carriera iconica: il testo Pink Floyd raccoglie le vicende, i segreti e i retroscena della band che ha riscritto, nei testi delle sue canzoni e nelle performance dei live, l’intera storia del rock: un volume imperdibile per ogni cultore della musica e per chiunque voglia conoscere o rivivere il mondo eclettico e surreale della band inglese.

L'autore

Glenn Povey ha fondato “Brain Damage”, magazine leggendario interamente dedicato ai Pink Floyd, edito dal 1985 al 1993. E’ coautore di “Pink Floyd in the flesh. The complete performance history” e curatore di “Echoes”, forse l’opera più autorevole sulla storia della band. Ha scritto numerosi articoli per “Mojo”, “Record Collector”, “Classic rock” e altre riviste musicali. Agente e produttore all’interno dell’industria della musica, vive oggi nello Hertfordshire in Inghilterra.

Titolo: Pink Floyd

Collana: 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore

Numero pagine: 65 pagine

Prezzo: 35,00 euro