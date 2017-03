Dal 25 marzo al 7 maggio 2017 il salone superiore della Basilica Palladiana di Vicenza ospiterà la mostra "Flow. Arte contemporanea italiana e cinese in dialogo". E' l'occasione per vedere interagire opere di artisti italiani e cinesi. Il progetto nasce dall'idea che l'arte contemporanea sia un buon strumento di interrogazione e comprensione reciproca fra le culture, italiana e cinese in questo caso: un motivo in più per scoprire la Cina attraverso l'arte, riscoprendo l'Italia.