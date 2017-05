"Little Bergamo", per un bimbo scoprire la città non è mai stato così bello

Bergamo Alta. Bergamo Bassa. Bergamo Little. La città di Donizetti e dei Mille si fa piccola nella sua grande bellezza. La trasformazione non è urbanistica bensì editoriale: “Little Bergamo” è il titolo di una guida per conoscere la città, una mappa pensata per i bambini di Bergamo (e non solo) tra i sette e gli undici anni. Pubblicata da Cobalto Edizioni , la mappa è pensata e realizzata da Sara Noris e Barbara Baldin , giornaliste e mamme cittadine. Le illustrazioni sono invece curate da Massimo D’Acunzo , napoletano doc.

"Libertà e curiosità sono le caratteristiche che ci hanno spinto in questa iniziativa- spiega Sara Noris - che è iniziata due anni fa. Ci siamo accorte che i nostri bambini non conoscono a fondo Bergamo. Noi non vogliamo forzarli. il nostro giovane lettore scopre Bergamo come e quando vuole lui: si costruisce il suo percorso partendo da un monumento o da una fontana. Non abbiamo un indice classico ma aree tematiche. Il bambino le conosce sul libro e poi viene stimolato ad andare a vederle dal vivo".

Guai ad accostare Little Bergamo a una qualsiasi guida turistica tradizionale o a un’app. Si tratta di 96 pagine destinate ai più piccoli che magari, tramite il tablet dei genitori, conoscono Times Square ma non Piazza Vecchia . Eppure il bambino è libero per natura, rifugge da categorie e imposizione: figuriamoci dover studiare in classe la storia della loro città. Meglio impararla sul campo, davanti alle Mura venete o alle cannoniere, ammirando Colle Aperto o salendo in funicolare dalla Città Bassa a quella Alta.

Le fa eco Barbara Baldin: "Dobbiamo provare ad aiutare i nostri bambini a guardarsi attorno senza tecnologia. Ci sarà tempo per quella. Little Bergamo va toccato con mano, con calma, partendo anche dall’ultima pagina. Ogni lettore può fare ciò che vuole: una volta accesa la lampadina della curiosità, c'è spazio per annotare e documentare. Ci sono puzzle, quiz e racconti mirati". Come spesso accada da cosa nasce cosa. Little Bergamo è diventato un percorso che le due autrici fanno nelle scuole primarie della città e della provincia. "Lo raccontiamo ai più piccoli che restano spesso sorpresi", aggiunge Noris che come Baldin arriva dal giornalismo.

Il progetto piace, i riscontri sono più che positivi. Little Bergamo ha scalato la classifica dei libri più venduti in città in occasione della Fiera dei Librai tenutasi nelle scorse settimane. Il volume è arrivato al terzo posto dietro due totem come Roberto Saviano e Mauro Corona, mettendo in fila altri autori nazionali e orobici. Una bella soddisfazione per le due freelance che non si fermano certo qua. "Sotto con altri laboratori e altre scuole primarie", dicono guardando avanti.

E proprio perché da cosa nasce cosa è online LittleBergamo.com con altre illustrazioni e altri itinerari. Per ora è Little Bergamo, chissà che non diventi Litte QualcheAltraCittà.

Sara Noris - Barbara Baldin

“LITTLE BERGAMO”

Cobalto Edizioni

Pagine 96 - Prezzo euro 13,90