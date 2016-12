"Glam a 40 anni", come i 40 siano diventati i nuovi 30

Scritto da Michaela K. Bellisario, Glam a 40 anni (Morellini editore, 160 pagine, 12,90 euro) racconta come la soglia dei famosi -anta non deve far più paura alle donne. Leggere questo libro è un pò come chiaccherare davanti a un caffè con un'amica.



La giornalista di Io donna è riuscita a creare un manuale di sopravvivenza con tanto di beauty e fashion tips, una vera e propria guida da tenere sul comodino in caso di bisogno. "Le lancette dell’orologio funzionano. Il little black dress si può portare ancora sopra le ginocchia.



E le rughe, in ogni caso, non compaiono da un giorno all’altro. Si è invece più consapevoli, più stabili, più serene. E spesso arriva anche l’amore, quello vero", rassicura la scrittrice.