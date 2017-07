I tartufini al cacao e castagne sono dei pasticcini golosi realizzati con il cacao, la panna fresca e la polpa di castagne. Teneri e dolci, con un delicato sapore d’autunno e un velo di cacao amaro a renderli scuri e irregolari proprio come i tartufi veri, i tartufini al cacao sono perfetti per concludere i pranzi e le cene delle feste, magari serviti nei raffinati pirottini di carta. Potete realizzare i tartufini anche con largo anticipo e ripassarli nel cacao amaro prima di servirli.

PROCEDIMENTO

Lessate le castagne in acqua bollente per 45 minuti insieme alle foglie di alloro e a un pizzico di sale. Scolatele e spellatele: eliminate la parte superiore e la buccia scura intorno. Tritate la polpa nel mixer.

Amalgamate la purea di castagne in una casseruola insieme allo zucchero, al cacao setacciato, la vanillina e una noce di burro. Mescolate con una frusta a mano e incorporate anche la panna. Trasferite il tutto sui fornelli, cuocendo a fuoco basso per circa 10 minuti dal momento dell’ebollizione fino a quando la crema non avrà raggiunto una consistenza omogenea.