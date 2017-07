DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 soufflé

Il soufflé al formaggio è una preparazione tipica della cucina francese realizzata con uova e formaggi, dalla consistenza soffice e spugnosa. Molti temono la sua realizzazione perché, come sapete, si sgonfia molto velocemente dopo la cottura in forno, oppure potrebbe non gonfiarsi affatto! Con i miei semplici accorgimenti otterrete un soufflé perfetto :)