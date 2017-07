I rigatoni con melanzane e cozze sono un primo piatto facile e gustoso preparato con un condimento veloce a base di melanzane saltate in padella, pomodorini e cozze. Profumato con il basilico fresco, questo piatto è estivo e colorato, abbina l'acidità dei pomodori al sapore intenso delle cozze ed è perfetto per un pasto veloce ma completo. Se preferite, potete profumare con il prezzemolo al posto del basilico.

PROCEDIMENTO

Lavate, asciugate e mondate le melanzane. Tagliatele a cubetti piuttosto piccoli, quindi fateli saltare nella padella in cui avrete soffritto dolcemente l'aglio nell'olio. Cuocete le melanzane per circa 15 minuti, quindi aggiungete i pomodorini lavati e asciugati. Nel frattempo, pulite le cozze come descritto qui. Quindi ponetele in una casseruola con il coperchio e fatele aprire a fuoco vivace.