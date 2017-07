DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI pastiera di 26 cm

La pastiera napoletana è una crostata ricca e profumata realizzata in Campania in occasione della Pasqua. La pasta frolla viene farcita con un ripieno di ricotta, grano, zucchero, uova e canditi misti, il tutto profumato dal limone e dai fiori d'arancio. Le versioni della pastiera napoletana sono molte, ma quella tradizionale si prepara in questo modo ricordando di scegliere una ricotta asciuttissima e di preparare una pasta frolla profumata e croccante!