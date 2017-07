DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI panforte di 18 cm

Il panforte di Siena è un dolce tipico della tradizione natalizia toscana realizzato con mandorle e un composto di miele e spezie. Se amate i dolci molto dolci, aromatici e speziali, il panforte di Siena è quello giusto per voi! La tradizione vuole che lo stampo sia rivestito di ostia (potete trovarla in tutti i negozi di articoli per pasticceria) e che il panforte di Siena, una volta freddo, sia sommerso da una coltre di candido zucchero a velo. E con quest'ultima dolce ricetta, vi auguro uno splendido Natale!