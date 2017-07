Migliaccio

Torte Torta arlecchino

La torta arlecchino è un dolce semplice e colorato realizzato in occasione del Carnevale per la felicità dei bambini! Per realizzare la torta arlecchino servono solo i coloranti alimenti e tanta fantasia :) La torta arlecchino si presta anche ad essere decorata con panna montata, pasta di zucchero e glasse colorate