PROCEDIMENTO

Lavate e pelate la patate, riducetele a cubetti e lessatele in acqua bollente insieme ai piselli surgelati.

Dopo un minuto unite le carote e i fagiolini tagliati sempre a cubetti e cuocete il tutto per 5 minuti. Scolate e lasciate intiepidire.

Preparate la marinatura mettendo in una ciotola la cipolla tritata finemente, l’olio, l’aceto, un pizzico di sale e di pepe. Versatevi le verdure lessate, mescolate e lasciate marinare per circa un’ora.

Trascorso il tempo necessario, scolate le verdure dall’eventuale eccesso di condimento e ponetele in una ciotola pulita. Unite la maionese e mescolate per amalgamare il tutto.

Bollite due uova, spellatele e tagliatele in fettine dello spessore di circa 1/2 cm.

Decorate come preferite l’insalata russa e ponete in frigorifero per almeno un paio d’ore prima di servire.