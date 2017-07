DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La frittata di pasta è un piatto unico tipico della cucina partenopea. Si tratta di una gustosa frittata arricchita dalla pasta cotta al dente e dalla provola a cubetti, il tutto profumato dal prezzemolo fresco. La frittata di pasta si può realizzare con i formati che vi piacciono di più, in questo caso io ho utilizzato gli spaghetti ma andranno bene tutti i tipi di maccheroni come penne, rigatoni, anelletti e gramigna! Questa frittata si prepara solitamente in occasione del Carnevale, siete giusto in tempo!