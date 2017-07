Le caramelle alla marmellata sono dei dolcetti fritti di Carnevale realizzati con una sfoglia neutra e farciti con confettura di fragole. Scenografiche e con un "cuore" goloso, le caramelle alla marmellata sono senza burro e senza uova, fatte con una pasta senza zucchero che, di fatto, è tutto nel ripieno e in superficie!

PROCEDIMENTO

Disponete la farina a fontana e impastatela con l'olio e tanta acqua (o vino) quanto basta a ottenere un panetto liscio e sodo. Lasciatelo riposare per una ventina di minuti.

Dividete il panetto in pezzi e stendeteli in una sfoglia sottile. Ricavate dei quadrati di circa 10 cm di lato. Farciteli al centro, piegateli a metà quindi avvolgete le estremità su sé stesse per formare le caramelle.