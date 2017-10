World Animal Day 2017, anche i cuccioli vanno a scuola

Negli Stati Uniti è stata lanciata una petizione per vietare ai privati il possesso di grandi felini. Testimonial dell'iniziativa è Tony, la tigre che per 17 anni ha vissuto in gabbia come attrazione di una stazione di servizio in Louisiana. Ora gli animalisti statunitensi si battono affinché i gattoni come Tony, posseduti da cittadini privati, vengano rimessi in libertà.



Nelle Filippine invece è stato ideato il Game of Tales, un gioco che i coinvolge animali e padroni. Per partecipare bisogna inventare una storia che abbia per protagonisti gli amici a quattro zampe e poi metterla in scena in un simpatico siparietto.



Mentre tanti altri paesi hanno puntato sul tema dell'abbandono. In particolare in Indonesia è partita la campagna "Il cucciolo non è un gioco" per sensibilizzare le persone a essere responsabili quando si decide di adottare un animale.



Nel nostro paese, invece, Mars Italia, in collaborazione con la Società italiana di scienze del comportamento animale, per festeggiare i 30 anni di sostegno al World Animal Day, lancia nelle scuole una nuova campagna di Pet Therapy. L'obiettivo è quello di far entrare gli amici pelosi in cinque scuole elementari coinvolgendo centinaia di bimbi. Una scelta che mira a promuovere l'educazione e il rispetto nei confronti degli animali domestici.