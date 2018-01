Usa, rubano il cane dal giardino: la telecamera riprende tutto

"Se avete qualsiasi informazione, contattateci". E' l'appello di Jaime Gastelle, la padrona di Zoe, shih tzu femmina di sette mesi, rapita dal giardino di casa a Denver, in Colorado. "Era fuori da sola", aggiunge Jaime, "ma il mio compagno lavora da casa e la controllava spesso da una finestra". Le telecamere di sicurezza all’esterno dell’abitazione hanno ripreso un uomo scendere da un pick-up nero e prendere la cagnolina in braccio, per poi risalire a bordo e scappare a tutta velocità. Molti utenti stanno condividendo il video nella speranza di aiutare Jaime a ritrovare la piccola Zoe.