Usa, per rieducare pitbull traumatizzato veterinario mangia in gabbia con il cane

Dalla gabbia a una tavola apparecchiata a puntino, perché la rieducazione durata un anno doveva essere festeggiata per bene e diffusa in un video celebrativo. E' il miracolo compiuto dal veterinario Andy Mathis della clinica Granite Hills Animal Care, ad Elberton, in Georgia (Usa), che ha seguito il percorso terapeutico di un cucciolo di pitbull, Graycie, recuperato dalla strada traumatizzato. Il cane, che i primi tempi era spaventato e diffidente, non mangiava: così il medico, senza perdersi d'animo, ha iniziato a fare colazione nella sua gabbia, prendendo il cibo da una scodella, fino ad arrivare al pranzo con i fiocchi.