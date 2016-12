Usa, cane corre per sbaglio mezza maratona e si piazza al settimo posto

Correre all'aria aperta, cosa c'è di più divertente per un cane? Ma la storia che arriva dall'Alabama è quasi incredibile: un cane ha corso una mezza maratona e si è classificato settimo. A rendere ancora più divertente il tutto è il fatto che Ludivine, segugio di due anni e mezzo, era tranquillo nel suo giardino di casa quando ha visto passare i corridori della gara. E allora ha pensato di inseguirli e lo ha fatto per tutta la gara di oltre 21 km facendo registrare un tempo non ufficiale di 1 ora, 32 minuti e 56 secondi. Incredula la proprietaria, Aprile Hamlin, che allo shock avuto quando ha scoperto che il cane non era più in casa lo ha sostituito con una punta di imbarazzo nel ritirare la medaglia: "Ho pensato a chi magari si era allenato per la gara e si è visto superare da Ludivine".