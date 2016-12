Troppo caldo? Spopola il gelato per cani

Arriva l'estate e con il caldo tutti, ma proprio tutti, hanno bisogno di rinfrescarsi...anche i cani: ecco perché stanno spopolando in tutto il mondo le gelaterie per gli amici a quattro zampe. L'inventore in realtà è tedesco: il gelataio Leonardo Caprarese fin dal 2009 delizia i cani della città di Brema con le sue specialità. Un'abitudine iniziata da quando ha realizzato il primo gelato ad hoc ai gusti di manzo e pollo. Ora, l'inventore dell'ice cream "pet friendly" ha creato un nuovo mix: crema di salsiccia di fegato, è il gusto dell'anno, e a quanto pare il successo è pronto ad essere "esportato".