Trentino, la passeggiata di mamma orsa con 4 cuccioli: ecco le immagini di un evento raro

E' straordinario il video pubblicato sulla pagina Facebook di Wwf Italia che ritrae mamma orsa a spasso con i suoi cuccioli sulle montagne innevate del Trentino. La conferma che si tratti di un evento particolare, quello ripreso, è ben spiegato nella didascalia che accompagna il post: "Queste sorprendenti immagini sono state girate in Trentino qualche giorno fa: avvistare Mamma Orsa insieme a 4 cuccioli è un evento più unico che raro! ".

"Assistere a scene simili - sottolinea l'organizzazione per la difesa dell'ambiente e delle specie a rischio - è molto difficile, perchè sulle montagne del Trentino sono presenti soltanto 50 esemplari di Orso Bruno e altrettanti sopravvivono in Abruzzo".



Per l'appello finale: "Incidenti, fucilate, lacci e veleno continuano a mettere a rischio gli ultimi orsi italiani, aiutaci a fermare questo orrore: dona 2 euro inviando un sms al 45590".