Sorpresa in Belgio, avvistati quattro cammelli in strada fuggiti dal circo

Scena surreale in Belgio, nella città di Charleroi. Alcuni automobilisti sono stati sorpresi durante la guida da quattro cammelli che camminavano liberamente sul bordo della strada. La polizia federale ha confermato le informazioni, comunicando che i mammiferi sono scappati dal "cirque Bouglione", situato in prossimità di un parcheggio che si affaccia sull'R9. Per fortuna non ci sono stati incidenti, ma solo una sorpresa inaspettata.