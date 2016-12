Russia, gatto randagio salva neonato abbandonato e diventa eroe nazionale

14:47 - Ha salvato la vita a un neonato di 12 settimane che era stato abbandonato all'addiaccio in Russia a temperature oltre i 20 gradi sotto lo zero. L'eroe non è un essere umano ma un gatto randagio. Il bambino era stato lasciato dentro una scatola di cartone in un corridoio gelido e sarebbe certamente morto di freddo se questo gattino non avesse deciso di occuparsene mettendosi sopra di lui per scaldarlo.



Cosa abbia spinto il piccolo felino a fare da mamma al neonato rimane un mistero. E' stata una donna a notare il gatto e poi a sentire il pianto del neonato. Ha chiamato subito i soccorsi e un'ambulanza ha trasportato immediatamente il piccolino nel reparto neonatale dell'ospedale più vicino. Le autorità stanno cercando di rintracciare i genitori e intanto Masha, il gatto, è diventato un eroe nazionale. Cibo e coccole ora non le mancheranno mai più.