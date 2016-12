Primo ponte d'estate, più di 350 cani abbandonati per strada

Con l'estate si ripresenta la piaga degli abbandoni degli animali di casa. Cani e gatti, durante le vacanze, vengono lasciati, come fossero pacchi, lungo le strade. E che il fenomeno non sia in calo lo testimoniano i numeri raccolti dall'Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente, nel primo ponte di partenze. Dal 30 maggio al 2 giugno sono stati 361 i cani abbandonati da padroni senza cuore. Il maggior numero si è registrato in Puglia.