Prima schiusa per i fenicotteri rosa: anno record con più di 40 deposizioni

"Questo piccolo non si muoverà dal suo grande nido per ancora 6 o 7 giorni - spiega Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico del Parco Natura Viva - finché non si reggerà abbastanza sulle zampe per cominciare a girovagare nelle vicinanze sotto l'occhio vigile di mamma e papà. Infatti, entrambi i genitori, che si sono alternati nella cura delle uova, ora si alternano anche nella cura del pulcino, seguendolo, guidandolo e nutrendolo".



Alti fino a 40 centimetri, i nidi dei fenicotteri rosa sono costruiti dagli adulti, che con il becco smuovono fango e terreno fino a renderli abbastanza compatti da resistere all'acqua. In Italia le nidificazioni di questo uccello sono ricominciate a partire dal 1993 e oggi si attestano due siti stabili, in Sardegna e alle foci del Po.



"Si tratta di circa 15mila coppie, che tuttavia devono fare i conti con un problema di difficile gestione - precisa Sandri -. I cani randagi predano i nidi indisturbati, senza che gli adulti possano fare nulla per proteggere i loro piccoli". La trasformazione dell'habitat naturale poi, rischia di incrinare un equilibrio fragile ritrovato da pochi anni tra i fenicotteri rosa e le coste italiane.