Parigi, passante salva un cane sepolto vivo Arrestato il padrone 21enne: rischia 2 anni

Brutta storia di maltrattamenti su animali in Francia. Un mastino è stato sepolto vivo a Carrieres-sur-Seine, periferia di Parigi. A salvarlo è stato un ragazzo portoghese che, mentre passeggiava con il suo cane, ha notato la testa dell'animale fuoriuscire dal terreno. Il mastino francese, che soffre di artrite, nonostante l'età e le condizioni, riuscirà a riprendersi: era completamente disidratato. Il padrone, che è stato rintracciato e arrestato, rischia due anni di carcere e una multa di 30mila euro.

Il 21enne ha negato di essere stato lui a seppellire l'animale, che gli era scappato. Ma gli investigatori dicono che sia impossibile dato che a causa dell'artrite il cane non può quasi camminare.



Su internet è scattata l'indignazione e in una petizione online, in cui si chiede la massima pena, sono state superate le 130mila firme.