Palermo, cagnolino in acqua salvato dalla Lega Navale: è caduto da una barca?

Nuotava verso il molo ed era ormai senza forze quando è stato ripescato nel porto di Termini Imerese (Palermo) dagli operatori della Lega Navale. Nessuno però sa dire come Loreto, così è stato ribattezzato il cane di cinque mesi dal pelo bianco e di piccola taglia protagonista di questa storia, sia finito in mare. "Può essere caduto in acqua o essere stato gettato dal molo o ancora può essere caduto o fatto cadere da una barca, non lo sappiamo", racconta a Tgcom24 Laura Muriella , responsabile del canile comunale della città. "E' senza microchip, sta bene e cerca adozione, anche fuori dalla Sicilia", è l'appello.

"Nessuno lo aveva mai visto in giro prima - prosegue nel suo racconto la volontaria che ora tiene Loreto in custodia. - Il padrone che lo ha portato in barca potrebbe non essersi accorto che è caduto in mare e lui, poverino, con tutte le sue forze cercava di raggiungere a nuoto il molo".



"Qui la situazione è insostenibile - conclude Laura Muriella - siamo in emergenza: da maggio a ottobre solo abbandoni, anche di cani di razza, pittbull, corsi, labrador. Speriamo che per Loreto e per altri si trovi presto un padrone".