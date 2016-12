Monty, il gatto con la sindrome di Down diventato una star del web

Ecco Monty il gatto con la sindrome di Down che nessuno voleva e che ora invece è una star del web con 140mila follower su Facebook. Monty era un trovatello fino a quando una coppia di danesi non ha deciso di adottarlo. "Non è stato facile, perché non si hanno molte informazioni su questa malattia", racconta il suo padrone, che aveva pensato anche di riportarlo nel gattile.