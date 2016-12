Marsala, gattino rischia di annegare in mare: la Guardia Costiera lo rianima e lo adotta

Un gattino di poco più di un mese di vita rischiava di annegare in mare, nel porto di Marsala in provincia di Trapani. Un gruppo di bambini ha assistito alla scena e ha richiamato l'attenzione dell'equipaggio di un gommone della Guardia Costiera, che è intervenuto ed è riuscito a ripescarlo. I militari hanno provato a mettere in atto le manovre di rianimazione che normalmente compiono su esseri umani e sono riusciti a salvarlo. Il cucciolo, ribattezzato Charlie, è stato affidato alle cure dei veterinari.