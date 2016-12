L'Abruzzo piange la coraggiosa orsetta Morena: giallo sulle cause della morte

24 luglio 2016 10:37 LʼAbruzzo piange la coraggiosa orsetta Morena: giallo sulle cause della morte A soli tre mesi era stata salvata: rimessa in libertà nel parco appenninico, era stata avvistata lʼultima volta a metà luglio. Nessun segnale di mortalità dal collare, fino al ritrovamento

Era stata avvistata in buona salute a metà luglio, mentre scorrazzava nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio, Molise, sugli Appennini. L'hanno ritrovata pochi giorni dopo senza vita: il collare satellitare che tracciava i suoi percorsi non aveva dato il segnale di mortalità. Non ha avuto un lieto fine la favola di Morena, l'orsetta rimasta orfana nel maggio 2015, diventata il simbolo del parco, allevata, curata e svezzata da veterinari aquilani e internazionali, che continuavano a seguirla a distanza, dopo averla rimessa in libertà nel suo habitat, tra i boschi.

Non è stato un happy endOra tutti coloro che avevano conosciuto e seguito la sua storia attraverso il sito e la pagina Facebook del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) piangono la scomparsa di questa orsetta coraggiosa, che ci ha messo tanto di suo per non volere restare in cattività, destino segnato per tutti gli animali selvatici come lei salvati dall'uomo. E' fallito, invece, il difficile progetto di reinserimento in natura dell'esemplare, studiato persino da esperti internazionali. "Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma facevamo il tifo per lei", si legge nel comunicato di cordoglio pubblicato sul sito ufficiale del Parco, che inizia così: "E' sicuramente la notizia che abbiamo temuto di più in tutti questi mesi e che avremmo proprio non voluto dare".