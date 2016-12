Si vede rotolare sull'asfalto, lanciato come un oggetto di poco conto da un suv in corsa. E' piccolo e indifeso, è un gattino di poche settimane di vita che all'improvviso si ritrova impaurito e forse ferito al centro della carreggiata di una strada a scorrimento veloce di Kaliningrad, avamposto russo in Europa. Al cucciolo, stordito dalla botta e dal rumore del traffico, non rimane che starsene rannicchiato lì dov'è caduto, mentre le ruote delle auto lo sfiorano e i tir a tutta velocità tentano di schivarlo. Finché arriva il suo salvatore.

Sono immagini crudeli quelle che riprendono tutta la scena, dal lancio del gatto dall'auto in corsa fino al suo salvataggio: a immortalare quei drammatici momenti sono le telecamere di sorveglianza della strada e il video finisce su Kaliningrad.news.



Una volta catapultato sull'asfalto, il gattino tenta anche di muovere qualche passo, ma è davvero impossibile per lui trovare riparo. Finché un automobilista-eroe accosta l'auto per fermarsi a soccorrerlo: lo prende per la collottola e lo porta in salvo con sé. Quella mano che finalmente stringe il cucciolo sì che ha calore; non è fredda come quella di chi, senza cuore, se ne è sbarazzato.