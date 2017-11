Diversi cani randagi a Mumbai sono diventati di colore azzurro, dopo aver nuotato nel fiume Kasadi, dove era stato sversato colorante per detersivi. Uno degli animali è diventato cieco, forse a causa delle sostanze chimiche assorbite. L'inquinamento, riferisce il quotidiano indiano Hindustan Times sul suo sito, è avvenuto nel corso d'acqua che scorre nel distretto industriale di Taloja.

Un'azienda che produce detersivi ha riversato una grande quantità di colorante blu nel corso d'acqua. I cani randagi che attraversano il fiume per cercare cibo si sono ritrovati con il pelo di colore azzurro. La presenza di questi animali dal colore anomalo è stata segnalata alle autorità.



La ditta che ha causato questo danno ambientale è stata individuata e le è stato intimato di cessare lo sversamento entro 15 giorni, pena la chiusura. Un'associazione animalista ha portato in un ospedale veterinario cinque cani di colore azzurro. Uno era cieco, e il sospetto è che sia stato avvelenato dalle sostanze chimiche. Gli altri erano in buona salute. Il colorante è solubile con l'acqua e sparirà con le piogge.