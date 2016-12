In Costa Rica esiste il paradiso per i cani randagi

La Costa Rica diventa asilo e paradiso dei cani randagi. Nel paese del centro America infatti un'intera area si è trasformata in casa per quasi mille cani abbandonati , accuditi da una serie di volontari che oltre a occuparsi di loro, si godono l'immensa distesa di territorio in cui correre e giocare con gli animali felici. L'organizzazione no profit che gestisce l'intero rifugio è supportata da molti sostenitori che finanziano il progetto.

La zona è diventata letteralmente un santuario per salvare i cani in attesa della loro adozione e migliaia di amanti la visitano ogni anno per dare una mano al gruppo organizzatore.



Il centro è considerato uno dei migliori al mondo ed è ormai un esempio da imitare per la salvaguardia e la protezione di animali che altrimenti morirebbero abbandonati per le strade