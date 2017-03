Genova, cinghiali in parcheggio da due giorni: odissea per sedarli e liberarli

Ci sono voluti ore e più tentativi per sedare e catturare due cuccioli di cinghiale da due giorni in un parcheggio in via Piave ad Albaro, nel Genovese. Una volta giunti sul posto i vigili urbani, il veterinario Pierluigi Castelli e le guardie zoofile prima hanno dovuto attendere l'ordinanza del sindaco che permette di sedare gli animali sul territorio comunale, e poi hanno dovuto rinviare l'intervento perché le tre aste-siringa che dovevano essere utilizzate per addormentare gli animali non funzionavano.