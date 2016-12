Gb, cucciolo di foca intrappolato nel fango: salvato da una mandria di mucche

Rimasto separato dalla madre, un cucciolo di foca di soli cinque giorni ha perso l'orientamento dopo il cambio della marea mentre si trovava lungo un estuario vicino al mare del Nord ed è finito intrappolato nel fango in un campo nel Lincolnshire, in Inghilterra. Ad accorgersi dell'animale sono state per prime alcune mucche che l'hanno circondato incuriosito. Ad assistere alla scena un birdwatcher di 67 anni, Ian Ellis, che si è così accorto del cucciolo e lo ha salvato.