Vietnam, il gatto che vende pesce al mercato diventa una star del web

Come può un gattino di 3 anni diventare in breve tempo una star del web? Il piccolo "Dog" è, con ogni probabilità, il venditore di pesce più famoso del Vietnam. Il suo padrone, Le Quoc Phong, gli ha affidato il compito di attirare clienti in un mercato locale vestendolo con minuscoli abiti eleganti e raffinati. Le sue foto hanno fatto immediatamente il giro del web e il gatto sembra essersi calato perfettamente nel ruolo di uomo d'affari. "Ha anche molte fidanzate e diversi cuccioli - puntualizza Le Quoc Phong a Bored Panda -. Il mio piccolo ama mettersi in posa per le foto ed è molto disponibile a indossare i costumi". Per il padrone gli affari vanno a gonfie vele e, come ricompensa, "Dog" può gustarsi dell'ottimo pesce fresco.