Affamato, malato di rogna, a tal punto mal ridotto da non sembrare un cane. Ma la veterinaria croata Klaudija Sigurnjak non si è persa d'animo: si è presa cura di Frodo, così è stato chiamato, e in otto mesi di cure ha trasformato un randagio in un tenero animale. Purtroppo non si è potuto salvare un occhio. Ora Frodo è stato adottato da una famiglia. (credits: Klaudija Sigurnjak)