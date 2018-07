Giappone, ecco l hotel con il gatto in stanza

Un hotel con tutti i comfort, anzi con qualcosa di più: un gatto in stanza. E' l'offerta che presenta ai suoi ospiti una struttura alberghiera, inaugurata di recente, nel villaggio giapponese di Hakone: 16 i felini a disposizione. L'avventore può dunque sceglierne uno, per goderne della compagnia, sfamarlo e accudirlo anche se per poco tempo, e così, dopo aver pagato la stanza, può portarlo in camera. Su Twitter impazzano le foto dei clienti soddisfatti del trattamento.