Addio a Lolita, l anatra-mascotte di Maccagno: uccisa dalla crudeltà dell uomo

Si chiamava Lolita ed era socievole e gioiosa: accompagnava come un cagnolino turisti e avventori del ristorante Lido di Maccagno (Varese). Una presenza fissa da qualche anno e ciò l'aveva resa l'anatra-mascotte del luogo. Finché a fine giugno succede l'irreparabile: Lolita viene recuperata agonizzante e portata al Rifugio Animali Felici Onlus di Brissago Valtravaglia per le cure: ha una lesione al midollo spinale. "Ha ricevuto un colpo violento", si legge nel post pubblicato dall'associazione animalista a corredo della foto che la mostra in gravissime condizioni all'interno di un trasportino. Forse è stato un calcio a ridurla così e si cercano testimoni del maltrattamento. Lolita per qualche giorno è rimasta in cura, ma alla fine è stata soppressa. Che estate sarà ora senza la sua festosa accoglienza?