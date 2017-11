Ex cavie da laboratorio vedono la luce per la prima volta

Gli scatti di Rachele Totaro ritraggono dei piccoli animali da laboratorio salvati dai volontari de “La collina dei Conigli”: una onlus animalista che si occupa di recuperarli da laboratori di sperimentazione affidandoli a chi gli può garantire delle cure.





Ogni anno in Italia centinaia di animali muoiono in laboratorio ma per fortuna molti possono essere salvati, possono essere curati e ricominciare una nuova vita. La legge italiana protegge le cavie da procedure eccessivamente dolorose e debilitanti e consente di affidarli ad associazioni. Rachele supporta queste associazioni con le sue fotografie unendo la sua passione alla lotta animalista.