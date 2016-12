Dal Brasile ecco Bob, il cane social che vive con otto uccellini e un criceto

Chi ha detto che gli animali domestici non possano a loro volta trasformarsi in padroni? Bob, splendido golden retriever di San Paolo, in Brasile, trascorre le sue giornate con otto piccoli uccellini e un criceto. Li accudisce, li coccola e, in qualche modo, li ha pure resi celebri: Bob è molto social e ha sia una pagina Facebook sia un account Instagram. E le foto di questa strana combriccola hanno già fatto il giro del mondo.