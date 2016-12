24 marzo 2015 Classifica finale dei cuccioli più teneri Il sito Buzzfeed stila l'elenco definitivo (?) per stabilire qual è il cane più bello in tenera età Tweet google 0 Invia ad un amico

62° - Pomerania 61° Keeshond 60° Levriero italiano 59° Maltese 58° Dogo Argentino 57° Bichon Frise 56° Pastore australiano 55° Yorkshire Terrier 54° Malamute Alaskan 53° Akita 52° Setter irlandese 51° Boston Terrier 50° Wheaten Terrier 49° Cocker Spaniel 48° Schnauzer 47° Doberman Pinscher 46° ​​Brittany Spaniel 45° Shih Tzu 44° Norwich Terrier 43° Staffordshire Bull Terrier 42° Jack Russell 41° Pug 40° Weimaraner 39° Whippet 38° Border Collie 37° Rottweiler 36° Samoiedo 35° Sheepdog 34° Mastiff 33° Newfoundland 32° Rhodesian Ridgeback 31° Dalmata 30° Havanese 29° Australian Cattle Dog 28° Grandi Pirenei 27° Boxer 26° Chow Chow 25° Beagle 24° Piatto Coated Retriever 23° Springer Spaniel 22° West Highland White Terrier 21° Grande bovaro svizzero 20° San Bernardo 19° Husky 18à Gran Danese 17° Pastore Tedesco 16° Bloodhound 15° Irish Wolfhound 14° Corgi 13° Border Terrier 12° Golden Retriever 11° Bulldog francese 10° Basset Hound 9° Labrador 8° Shar Pei 7° Cavalier King Charles Spaniel 6° Spinone Italiano 5° Bassotto 4° American Pit Bull Terrier 3° Shiba Inu 2° English Bulldog 1° Bovaro del Bernese