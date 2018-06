Il Discovery Wildlife Park, uno zoo situato a circa 70 chilometri a nord di Calgary, in Canada, è accusato di aver portato in giro per la città un orso bruno senza permesso. Nel video si vede l’orso Berkley sporgere la testa dal furgone e avvicinarsi al gelato tenuto in mano dal proprietario del ristorante. Il video, postato sulla pagina Facebook del parco, è stato rimosso a causa delle forti critiche ricevute. Le autorità canadesi hanno aperto un'indagine. Doug Bos ha comunicato di aver intenzione di dichiararsi colpevole per le accuse.