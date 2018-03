Oltre 150 delfini pilota spiaggiati nella Hamelin Bay, in Australia: è questo il macabro spettacolo cui si è trovato di fronte un pescatore locale, che ha subito avvertito le autorità del South West, lanciando l'allarme per una possibile invasione da parte di squali attratti dalle carcasse . Gli esperti del Parks and Wildlife Service hanno potuto salvare soltanto 15 esemplari di globicefalo, detti anche balene pilota, riportandoli in mare aperto.

"La maggior parte dei delfini pilota si è arenata sulla terraferma durante la notte e non è sopravvissuta", ha spiegato il capo dei soccorritori Jeremy Chick. "Abbiamo lavorato per salvarne il maggior numero possibile", ha affermato Ben Tannock, del Parks and Wildlife Service, ricordando che il globicefalo è una specie non nuova agli arenamenti.



La spiaggia di Hamelin, che prende il nome dall'esploratore francese Jacques Felix Emmanuel Hamelin, è stata chiusa al pubblico per "pericolo squali" nelle acque. Il motivo per cui i delfini o balene pilota si spiaggiano con una certa frequenza è ancora sconosciuto.



Gli esperti ipotizzano che, trattandosi di cetacei abituati a spostarsi e a vivere in gruppo, gli arenamenti sarebbero una conseguenza della "chiamata di soccorso" effettuata da qualche esemplare e della tendenza a seguire l'esemplare leader fino alla riva.



Il più grande arenamento di massa nell'ovest dell'Australia si è verificato a Dunsborough nel 1996, quando finirono spiaggiati 320 delfini pilota. Anche in quel frangente la maggior parte morì: si salvarono soltanto in venti.