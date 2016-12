Australia, mucca si getta in mare e nuota per ore cercando di scappare dal macello

Non si sa cosa sia scattato nella mente della mucca , che il web ha ribattezzato Manny , per convincerla a lanciarsi nel mare da quella barca che l'avrebbe portata al macello. Quello che è certo è che gli abitanti di Frementle , città portuale australiana, e tutto il web hanno fatto il tifo per quell'animale ormai simbolo di una libertà che purtroppo si è goduta ben poco. La mucca, infatti, una volta recuperata sarebbe morta di stenti.

Doveva essere un trasporto come tanti ma gli addetti della Wellard, l'azienda incaricata del trasporto animali, si sono distratti e Manny è riuscita a buttarsi nelle acque gelide del mare australiano. Anche delle sue compagne hanno cercato di scappare ma non ce l'hanno fatta: una si è rotta la zampa ed è stata sottoposta a eutanasia sul posto. Manny, invece, ha iniziato a nuotare per ore per raggiungere la riva che per lei significava la salvezza.



A terra l'aspettavano volontari e veterinari che avrebbero cercato di aiutarla, ma lei ha scelto diversamente ed è scappata ancora una volta lungo la spiaggia. Molti erano preoccupati che le alte temperature del posto associate al suo stato di salute, già precario a causa dello sforzo fisico, le fossero fatali e così hanno iniziato a cercarla. Anche gli addetti della Wellard hanno voluto rintracciarla e, purtroppo, sono anche riusciti a trovarla.



In un comunicato l'azienda fa sapere che la mucca sarebbe stata recuperata e sedata per poterle permettere di riprendersi. Però la sedazione abbinata al suo stato di salute compromesso l'hanno portata alla morte. Almeno è questo che la società incarica del trasporto ha fatto sapere: molti non ci credono e pensano che Manny è stata riportata a quel mattatoio da cui voleva scappare disperatamente.